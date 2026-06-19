يامال 45 دقيقة أمام الأخضر.. وأولمو وباينا في الصورة

يُتوقَّع مشاركة لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، لمدة 45 دقيقةً أمام المنتخب السعودي، وفق إذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية.

وأكد تقرير الإذاعة، الذي حرَّره الصحافي ميجيل أنخيل دياز، الخميس، تزايد الآمال بدخول يامال تشكيل المباراة، المقرَّرة الأحد المقبل، لحساب الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وذكَّر الصحافي بالتقديرات الأولية، التي كانت تشير قبل انطلاق البطولة إلى التوجّه لإشراك يامال تدريجيًّا، بدءًا بـ 20 دقيقةً أمام الرأس الأخضر، ترتفع إلى 45 دقيقةً في مواجهة السعودية.

وحسبَ التقرير، يتعافى الجناح الأيمن بشكلٍ جيدٍ، لكن الجهاز الفني يخشى من انتكاسةٍ، لذا لا يحبِّذ التعجُّل في الاعتماد عليه.

وتنبَّأ دياز بإجراء المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي تغييراتٍ على مستوى الجناحين بعد عدم نجاح تجربة جافي على الجهة اليسرى، لافتًا إلى امتلاك داني أولمو وأليكس باينا فرصةً للانضمام إلى التشكيلة الأساسية.

وكان يامال، الذي تعرَّض لإصابةٍ عضليةٍ برفقة برشلونة أبريل الماضي، دخل لقاء الرأس الأخضر الماضي في الدقيقة 71 بدلًا من جافي.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ليكتفي المنتخب الإسباني بجني نقطةٍ واحدةٍ قبل ملاقاة «الصقور».