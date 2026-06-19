مينيه: طموحاتنا لم تتغيّر.. والفوز على البرازيل جنون

أكد سيباستيان مينيه، مدرب منتخب هايتي الأول لكرة القدم، أن طموحاتهم لم تتأثَّر بالخسارة أمام إسكتلندا، مشدِّدًا على أن لديهم الكثير ليقدِّموه.

ويصطدم المنتخب الكاريبي، في مشاركته المونديالية الثانية بعد 1974، بالبرازيل، بطلة العالم خمس مرَّاتٍ، فجر الأحد، وعليه الفوز، أو التعادل على أقل تقديرٍ من أجل الحفاظ على حظوظه بالتأهل إلى دور الـ 32.

وذكر المدرب الفرنسي في مؤتمرٍ صحافي، الخميس، أن منتخبه غير المرشَّح لديه الكثير ليفوز في مباراة الجولة الثانية:‌ «سيكون علينا الركض أكثر مما فعلنا ضد إسكتلندا. لدينا الكثير لنكسبه في مباراةٍ مثل هذه. لقد مرَّت 52 عامًا على آخر مشاركةٍ لنا في كأس العالم، والآن نواجه البرازيل. علينا الارتقاء إلى مستوى توقُّعات جماهيرنا».

وأضاف: «طموحاتنا لم تتأثَّر بالخسارة الأولى، لكنَّنا أظهرنا أننا نستحقُّ المشاركة في أكبر بطولةٍ لكرة القدم. ستكون الأمور جنونيةً في هايتي إذا فزنا بتلك المباراة».

وتابع المدرب: «الهدف لم يتغيَّر. الهدف هو محاولة التأهل، وتقديم صورةٍ جيدةٍ، وإثبات أننا نستحقُّ مكاننا في الدور التالي. ربما بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث».