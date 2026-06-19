بـ «هاتريك» تاريخي.. ديفيد يزاحم ميسي

نجح الكندي جوناثان ديفيد في قيادة منتخب بلاده إلى انتصارٍ كبيرٍ على قطر بـ 6ـ0 في كأس العالم 2026، إذ سجَّل "هاتريك" تاريخيًّا، وضعه في صدارة قائمة الهدَّافين، وعادلَ به إنجاز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي سجَّل بدوره ثلاثيةً.

ومع ديفيد عاشت الجماهير الكندية ليلةً لا تُنسى في فانكوفر، إذ أمطر منتخبها شباك نظيره القطري بسداسيةٍ نظيفةٍ.

وكان بطل هذه الليلة المهاجم الشاب ديفيد الذي تألَّق في الملعب، وتوَّج مجهوده بثلاثيةٍ، أدخلته في مقارنةٍ مع ميسي الذي يملك الرصيد التهديفي نفسه من مباراةٍ واحدةٍ أيضًا.

ولم يكن متوقَّعًا أن يظهر اسمٌ ينافس ميسي على صدارة الهدافين مبكِّرًا في البطولة، فبعد أن افتتح النجم الأرجنتيني رصيده في البطولة بـ "هاتريك" مذهلٍ في شباك الجزائر، جاء الرد سريعًا من جوناثان الذي تقاسم معه الصدارة.

ولم تكن الثلاثية الرقمَ القياسي الوحيد الذي تحقَّق في هذه المباراة، فأيضًا عادلَ هذا الانتصار الكاسح الذي حقَّقه أصحاب الأرض الرقمَ التاريخي لأكبر فارق أهدافٍ في تاريخ البطولة.

وعلى الرغم من فرحة التأهل شبه المؤكد إلى الدور المقبل، واعتلاء صدارة المجموعة برصيد أربع نقاطٍ إلا أن اللقاء شهد لحظاتٍ عصيبةً بسبب الإصابة القوية التي تعرَّض لها اللاعب الكندي إسماعيل كونه في الشوط الثاني حيث نُقِل على إثرها إلى المستشفى، ما جعل أفراح الكنديين ممزوجةً بالدعوات لزميلهم.