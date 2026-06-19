المرة العاشرة.. المكسيك تتجاوز دور المجموعات

عبر المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم من دور المجموعات لكأس العالم للمرَّة العاشرة خلال مشاركاته في البطولة بعد فوزه على كوريا الجنوبية 1ـ0 ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، الجمعة.

ونجحت المكسيك في التأهل للمرَّة العاشرة من دور المجموعات منذ مونديال 1970 التي نظَّمتها حتى 2026 بعد تجاوزها كوريا.

وكان التأهل الأول للمكسيك من دور المجموعات في نسخة 1970، التي استضافتها، قبل أن تخرج من ربع النهائي، وفي 1986، ثم ومنذ بطولة 1994 تأهلت من دور المجموعات في ثماني نسخٍ متتاليةٍ، لكنَّها في مونديال قطر 2022 خرجت من دور المجموعات بعد حصولها على المركز الثالث خلف الأرجنتين وبولندا.

وقاد لويس رومو بلاده إلى دور الـ 32 بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد عقب استغلاله خطأ من كيم سونج جيو، حارس كوريا الجنوبية، الذي فشل في الإمساك بالكرة إثر تمريرةٍ عرضيةٍ لاصطدامه بأحد زملائه، ليستغل رومو ذلك، ويسدِّدها في المرمى الخالي.

ورفعت المكسيك رصيدها بهذا الفوز إلى ست نقاطٍ، لتتصدَّر المجموعة الأولى. وستواجه التشيك في ملعب أزتيكا، الخميس.

وتلعب كوريا الجنوبية، التي توقَّف رصيدها عند ثلاث نقاطٍ، في التوقيت ذاته ضد جنوب إفريقيا في مونتيري.