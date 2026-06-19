لوبتيجي: قرارات الحكم ظلمتنا.. ومباراة البوسنة حياة أو موت

وصف الإسباني جولين لوبتيجي، مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، مواجهة البوسنة والهرسك في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم 2026 بـ "الحياة أو الموت" للطرفين، مبينًا أن فريقه ظُلِمَ تحكيميًّا خلال الخسارة الكبيرة أمام كندا، الجمعة.

وهُزِم المنتخب القطري أمام نظيره الكندي المضيف 0ـ6 في فانكوفر.

وقال المدرب الإسباني: "المباراة كانت صعبةً جدًّا لعديدٍ من الأسباب، فنحن لعبنا أمام منتخبٍ قوي، وتلقَّينا هدفًا في توقيتٍ مبكِّرٍ جدًّا، ثم جاء الثاني، ما جعل المواجهة أكثر صعوبةً".

ورأى لوبتيجي، أن البطاقة الحمراء الأولى التي تلقَّاها "العنابي" لم تكن صحيحةً، قائلًا: "الحمراء الأولى غير مستحقَّةٍ، كما أن الهدف الثالث جاء من خطأ واضحٍ جدًّا".

وأضاف: "الأمر الوحيد الذي يجب أن أركز عليه قبل المباراة المقبلة، هو استعادة اللاعبين جاهزيتهم البدنية والذهنية".

وتابع المدرب: "تلقَّينا بطاقتين حمراوين، ولن يكون اللاعبان متوفِّرين في المباراة المقبلة. مباراة كندا كانت أصعب من السابقة، لكننا سنقاتل حتى النهاية، ونحن هنا لأننا انتزعنا التأهل، ولم يُقدِّم لنا أحدٌ ذلك بوصفه هديةً".

وحول مواجهة البوسنة الأخيرة في المجموعة، أجاب: "المباراة حياةٌ، أو موتٌ لنا ولهم، لذا يجب علينا استعادة جاهزيتنا قبل كل شيءٍ".

وقبل سقوطه أمام كندا، تعادل بطل آسيا في الجولة الأولى أمام سويسرا 1ـ1، ليحصد نقطته الأولى في مشاركته المونديالية الثانية، علمًا أنه خاض في المجمل خمس مبارياتٍ حتى الآن، خسر أربعًا منها بين النسخة الماضية التي استضافها على أرضه والنسخة الجارية.

ويتذيَّل المنتخب القطري المجموعة الثانية، التي تتصدَّرها كندا بأربع نقاطٍ وبفارق الأهداف عن سويسرا، برصيد نقطةٍ واحدةٍ خلف البوسنة الثالثة بفارق الأهداف.

ويلتقي المنتخبان، 24 يونيو الجاري، على ملعب لومن فيلد بسياتل في الولايات المتحدة.