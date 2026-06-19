الجمعة.. «الاستئناف» تبت في قضية حكيمي

تبتُّ محكمة الاستئناف في فرساي، شمال فرنسا، الجمعة، في مسألة إحالة أشرف حكيمي، قائد المنتخب المغربي الأول لكرة القدم ومدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، وهو قرارٌ اتَّخذه قاضي التحقيق، نهاية فبراير، وجرى الطعن فيه.

وخلال جلسة الاستماع أمام غرفة التحقيق، مايو الماضي، طلب اللاعب صدور قرارٍ بعدم المتابعة في الوقائع المنسوبة إليه، وهي اغتصاب شابةٍ، كانت تبلغ من العمر 24 عامًا مثله في نهاية فبراير 2023.

وكانت الشابة أفادت بأنها تعرَّفت على حكيمي في يناير 2023 عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وأنها توجَّهت إلى منزله على متن سيارةٍ خاصةٍ، طلبها اللاعب، وفق ما ذكره مصدرٌ شرطي آنذاك.

وحسبَ روايتها، اغتصبها حكيمي، "وفق ما نقل المصدر ذاته"، قبل أن تتمكَّن من دفعه بعيدًا، وأوضحت أن صديقةً لها تواصلت معها عبر رسالةٍ نصيةٍ، وحضرت لاصطحابها.

ووُضِعَ حكيمي قيد التحقيق الرسمي، وخضع لإشرافٍ قضائي قبل أن يُقرَّر في نهاية المطاف إحالته إلى المحاكمة في فبراير.

وعقب قرار الإحالة، رأت محاميته فاني كولان أن الاتهام يستند فقط إلى أقوال امرأةٍ تُعرقل كل التحقيقات، مضيفةً أن الشابة حاولت إخفاء رسائلَ عدة تبادلتها مع إحدى صديقاتها، كانت تُخطِّط فيها لتجريد حكيمي من أمواله.