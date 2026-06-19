بوبوفيتش: مهمتنا أمام أمريكا صعبة

أكَّد توني بوبوفيتش، مدرب المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، أن لاعبيه سيكونون أمام تحدٍّ جديدٍ أمام أمريكا، الجمعة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس العالم 2026.

وذكر المدرب، أن فريقه يجب أن يتقبَّل التحدِّي المتمثِّل في مواجهة أمريكا على أرضها، لكنَّه يعلم تمامًا مدى صعوبة المهمة التي ⁠تنتظره.

وقال بوبوفيتش في مؤتمر صحافي، فجر الجمعة بتوقيت السعودية: "نعلم أن هذا سيكون مهمةً مختلفةً. مواجهة البلد المضيف ‌هنا تُمثِّل تحديًا رائعًا، لكنَّها ستكون في الوقت نفسه ‌فرصةً مميَّزةً لنا. نعلم أيضًا أننا سنحتاج إلى أن نكون أفضل ‌مما كنا عليه في لقاء تركيا لتحقيق النتيجة التي نريدها".

وشدَّد المدرب على أن أستراليا واثقةٌ من قدرتها على إحداث بعض المشكلات للولايات المتحدة، كاشفًا عن أنه طلب من فريقه أن يواصل اللعب ‌كما لو كان ينتمي إلى هذا المسرح الكبير.

وقال بوبوفيتش: "نريد أن نكسب الاحترام. نعلم ⁠أننا ⁠نستطيع، عبر أدائنا، وضع كرة القدم الأسترالية على الخريطة العالمية، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه".

وأوضح المدرب، أن منتخب بلاده تجاوز تركيا في الجولة الأولى بفضل خطة لعبٍ متقنةٍ، نفَّذها اللاعبون بالشكل الصحيح.

وبدأت أستراليا مشوارها بفوزٍ ثمينٍ 2ـ0 على تركيا بعد أن اعتمدت على التراجع إلى الخلف، والانطلاق في هجماتٍ مرتدةٍ مدمِّرةٍ، لتمنح نفسها فرصةً كبيرةً ‌بالوصول إلى ‌مرحلة خروج المغلوب.

مع ذلك، تدخل الولايات ‌المتحدة ⁠المباراة وهي في ⁠قمة الثقة بعد فوزها الساحق 4ـ1 على الباراجواي.