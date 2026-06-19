ألفارو: هاجموني واتركوا اللاعبين

أبدى الأرجنتيني جوستافو ألفارو، مدرب منتخب الباراجواي الأول لكرة القدم، غضبه الشديد بعد الانتقادات التي تعرَّض لها لاعبوه عقب الخسارة الكبيرة أمام أمريكا في مباراتهما الافتتاحية بكأس العالم 2026.

وطالب المدرب وسائل الإعلام بأن تترك فريقه وشأنه، وأن تُوجِّه كل الانتقادات إليه.

وتحمَّل ألفارو المسؤولية الكاملة عن الهزيمة 1ـ4 أمام أمريكا، التي تشارك في تنظيم البطولة، وذكر أن وسائل الإعلام عليها أن تترك لاعبيه وشأنهم ‌حتى يتمكَّنوا ‌من تصحيح المسار خلال اللقاء أمام تركيا، ‌الجمعة، ⁠ضمن منافسات المجموعة ⁠الرابعة.

وقال ألفارو في المؤتمر الصحافي: "انتقدوني. يمكنكم توجيه الانتقادات إلي، لكن ليس إليهم. احموا اللاعبين، هل تعلمون لماذا؟ لأنني سأرحل عندما تنتهي كأس العالم، لكنهم سيبقون، وسيواصلون تمثيل البلد. أرجوكم، هاجموني، هاجموني. سأرفع رأسي، وأتحمَّل ⁠كل لكماتكم، لكنَّني أطلب منكم فقط الدفاع ‌عن اللاعبين، فهم أثمن ‌ما يملكه المنتخب".

وهذه المشاركة الأولى للباراجواي في كأس العالم ‌منذ خسارتها في دور الثمانية أمام إسبانيا، التي مضت ‌في طريقها للفوز باللقب عام 2010، وكانت أفضل نتيجةٍ تحققها في البطولة.

ولن يكون هناك مجالٌ كبيرٌ للخطأ أمام الباراجواي، أو تركيا التي خسرت 0ـ2 أمام ‌أستراليا.

ويخوض المنتخبان المباراة مدركَين النتيجة التي يسعيان إلى تحقيقها، إذ ستلعب الولايات المتحدة أمام ⁠أستراليا ⁠في سياتل قبلهما.

وأكد ألفارو، أن الباراجواي تعرَّضت لهزيمةٍ كبيرةٍ، وسُحِقَت على جميع الجبهات أمام أمريكا، مشيرًا إلى أنه أعاد تنظيم الصفوف قبل مواجهة تركيا، قائلًا: "أغلقت فصل مباراة أمريكا السبت، وأنتم تعيدونني إلى هذا الفصل. اللاعبون لديهم مباراةٌ نهائيةٌ ضد تركيا، وهم هنا يُمثِّلون سبعة ملايين شخص، لذا أود أن أراكم تدافعون عن هذا القميص. يمكنكم تدمير المدرب لا بأس بذلك".