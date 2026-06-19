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المكسيك تتأهل
2026.06.19 | 09:38 am
تأهل المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم إلى دور الـ 32 لكأس العالم 2026 بعد تجاوزه كوريا الجنوبية 1ـ0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، الجمعة (الوكالات)
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