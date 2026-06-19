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المكسيك تتأهل

2026.06.19 | 09:38 am
تأهل المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم إلى دور الـ 32 لكأس العالم 2026 بعد تجاوزه كوريا الجنوبية 1ـ0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، الجمعة (الوكالات)
المكسيك تتأهل

المكسيك تتأهل

المكسيك تتأهل

المكسيك تتأهل