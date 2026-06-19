المكسيك تتأهل

تأهل المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم إلى دور الـ 32 لكأس العالم 2026 بعد تجاوزه كوريا الجنوبية 1ـ0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، الجمعة (الوكالات)