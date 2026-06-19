ميونج بو: لن نحني رؤوسنا.. والهدف مؤسف

طالب هونج ميونج بو، مدرب المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم، لاعبيه بتجاوز الهزيمة أمام المكسيك 1ـ0، في مباراتهم الثانية ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم، الجمعة.

وتلقَّت كوريا الجنوبية هدفًا في وقتٍ مبكِّرٍ من الشوط الثاني عندما فقد الحارس كيم سونج جيو السيطرة على كرةٍ عاليةٍ تحت الضغط، ما ‌سمح للويس رومو ‌بتسجيل الهدف.

وقال هونج للصحافيين: "الهدف الذي ‌استقبلناه ⁠مؤسفٌ، لكن لا ⁠داعي لأن نحني رؤوسنا. النتيجة مخيبةٌ للآمال، لكنني أعتقد أن اللاعبين نفذوا الخطط التي أعددناها لهذه المباراة بشكلٍ جيدٍ".

وأشار ميونج بو إلى أنه كان يتوقَّع أن يمارس المنتخب المكسيكي ضغطًا هجوميًّا قويًّا منذ البداية، لذا ركز فريقه ⁠على الصمود في المراحل الأولى من المباراة ‌دون استقبال أي ‌أهدافٍ.

وأضاف: "كان من الضروري ألَّا نستقبل أي هدفٍ حتى ‌الدقيقة العشرين من الشوط الأول، وقد صمد اللاعبون ‌جيدًا، وبعد ذلك تحوَّل إيقاع المباراة لصالحنا، وتمكَّنا من التفوُّق في كلٍّ من الضغط والتحكُّم بالمباراة".

ورفض ميونج بو إلقاء اللوم مباشرةً على كيم ‌في دخول الهدف، مؤكدًا أنه لم يرجع بعد لمشاهدة الاصطدام الذي أدى ⁠إلى الخطأ.

وتابع: "كان ⁠هناك تدافعٌ بين اللاعبين في تلك اللحظة، وأعتقد أن خطأ وقع في تلك العملية".

وعلى الرغم من الخسارة إلا أن كوريا الجنوبية لا تزال تملك فرصةً للمنافسة على التأهل إلى دور الـ 32، وهي تملك ثلاث نقاط من مباراتين.

وتتصدَّر المكسيك المجموعة بست نقاطٍ، بينما تمتلك كلٌّ من التشيك وجنوب إفريقيا نقطةً واحدةً.

وتواجه كوريا الجنوبية في مباراتها الأخيرة بالمجموعة جنوب إفريقيا، الأربعاء، في مونتيري.