«الفتاة الخارقة».. بطلة مترددة تحارب بين المجرات

أوضحت الممثلة الأسترالية ميلي ألكوك نجمة فيلم «سوبر جيرل» أو «الفتاة الخارقة» إن الفيلم الجديد من إنتاج شركة «دي.سي ​ستوديوز» يضفي طابعًا إنسانيًا على بطلته.

وتلعب الممثلة الأسترالية دور شخصيتين هما الفتاة الخارقة وكارا زور-إل. وانضمت إلى طاقم عمل الفيلم جيسون موموا وإيف ريدلي، وماتياس شونارتس، خلال فعالية خاصة بالمعجبين في لندن، الخميس، وألمحت إلى تطور غير ‌متوقع في أحداث ‌الفيلم.

وقالت ألكوك «26 عاما»: «أصفها ​بأنها ‌بطلة ⁠مترددة ​جدًا.. أعتقد أنها ⁠متمردة بعض الشيء، لكنها تتمتع بقدر كبير من التواضع، وأعتقد أن الجمهور سيتفاجأ كثيرًا».

وأضافت: «إنه أول فيلم لي، وبالتالي هو أهم شيء لي في العالم على الإطلاق نوعًا ما. وأشعر الآن أنني قادرة على فعل ⁠أي شيء لأنني قدمت عملًا كهذا».

الفيلم ‌مقتبس من سلسلة ‌القصص المصورة «سوبر جيرل: وومان ​أوف تومورو» أو «الفتاة الخارقة: ‌امرأة الغد» الصادرة عامي 2021 و2022 ومن ‌إخراج كريج جيلسبي، وسيناريو آنا نوجويرا.

وتدور أحداث الفيلم حول كارا ابنة عم سوبرمان، التي تنطلق في مهمة بين المجرات برفقة الشابة روثي ماري ‌نول «ريدلي»، لمطاردة قرصان الفضاء «كريم أوف ذا ييلو هيلز» الذي يلعب دوره شونارتس، ⁠والانتقام لمقتل ⁠عائلة روثي وإنقاذ «كريبتو» كلب سوبر جيرل.

وتصادف الفتاتان خلال رحلتهما «لوبو» الذي يجسد دوره موموا نجم فيلم «أكوامان».

وقال جيلسبي: «بالنسبة لبطلة خارقة تحديدًا، لم تكن مثالية. بها عيوب. كانت تمر بصدمة نفسية ولديها مشكلات تحاول حلها».

وأضاف: «رؤية ذلك وإمكانية التعاطف معه، شخص ما يمكنك التعرف عليه في نفسك، كنت متحمسًا حقًا لأني استطعت فعل ذلك في ​هذا النوع من الأفلام».

ويبدأ ​عرض الفيلم في دور السينما العالمية يوم 24 يونيو الجاري.