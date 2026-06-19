اليابانيات مُطالبات رجالهن: نظفوا منازلكم قبل الملاعب

حظيت صور جمهور منتخب اليابان الأول لكرة القدم، المكنّى بـ «الساموراي الأزرق»، وهم ينظفون مدرجات ملاعب كأس العالم 2026، بإشادة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن قابله في بلادهم بانتشار منشور ساخر ينتقد الرجال اليابانيين الذين نادرًا ما يفعلون ذلك في منازلهم.

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» بالجماهير اليابانية، واصفهم بأصحاب الأخلاق الرفيعة، التي تجلّت في تنظيفهم المدرجات بعد المباريات، مع صور لرجال يرتدون الزي الأزرق وهم يلتقطون القمامة بحماس.

وبثّت صور مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن منشورًا واحدًا على «إكس» انتشر بشكل واسع بعدما زعم أن الرجال اليابانيين ليسوا كما يُصوَّرون.

جاء في المنشور، الذي حصد 1.9 مليون مشاهدة: «يقضي الرجال اليابانيون من بين أقل وقت في الأعمال المنزلية على مستوى العالم».

وأضاف المنشور، مصحوبًا برسم ساخر يُظهر مشجعًا ينظف الملعب بفخر، بينما هو في الواقع مسترخ على أريكة في منزله، غافلًا عن كومة الغسيل وزوجته أو والدته التي تغسل الأطباق: «رجاء، افعلوا ذلك في المنزل».

يُعرف عن الرجال اليابانيين قلة مشاركتهم في الأعمال المنزلية، حيث تقضي النساء وقتًا أطول بخمسة أضعاف ونصف من الرجال في فعل أعمال غير مدفوعة الأجر، كالتسوق والأعمال المنزلية ورعاية الآخرين، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2021 الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.

وتُعدّ هذه الفجوة أكبر بكثير مما هي عليه في بريطانيا وفرنسا وأمريكا، إذ تقضي النساء وقتًا أطول بـ 1.8 و1.7 و1.6 ضعفًا على التوالي من الرجال في الأعمال غير المدفوعة الأجر.

ويصف المؤيدون عملية تنظيف الملعب بأنها دليل على الإيثار الثقافي لليابان، بينما رأى آخرون أنها مجرد استعراض إلى حد ما.

وانقسمت الآراء حول المنشور، الذي بثّ على نطاق واسع، وقال أحد المعلقين: «على الزوجات اللواتي يعانين من أزواج لا ينظفون المنزل إطلاقًا أن يُلبسوهم زيّ الساموراي الياباني في المنزل أيضًا». وكتب مستخدم آخر: «هذا تعميم مفرط، فليس كل الرجال اليابانيين كذلك».