حكيمي بعد الجنايات: أنتظرها بفارغ الصبر

أكدت محكمة استئناف فرساي، الجمعة، مُحاكمة المغربي أشرف حكيمي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، الذي يُشارك حاليًا مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم، بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات في أو-دو-سين.

ويواجه حكيمي اتهامات بالاغتصاب منذ فبراير 2023 من شابة كانت تبلغ 24 عامًا، توجهت إلى مركز الشرطة، حيث أفادت بتعرضها للاغتصاب من قبل لاعب كرة القدم المغربي.

وخلال جلسة الاستماع أمام غرفة التحقيق في مايو، طلب اللاعب صدور قرار بعدم المتابعة في الوقائع المنسوبة إليه، لكن محكمة الاستئناف رفضت الطلب.

ونفى مدافع سان جيرمان الذي يخوض مباراته الثانية في المونديال مع المغرب صباح السبت، أمام إسكتلندا، هذه الاتهامات مرارًا وتكرارًا، واصفًا إياها بـ «الكاذبة».

وما إن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى صرّح اللاعب عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، قائلًا: «أنتظر بفارغ الصبر المحاكمة، أخيرًا، سأتمكن من الكلام».

وعبّر ابن الـ 27 عامًا عن اسفه، مضيفًا: «نظر إليّ النظام القضائي مباشرة، وقال لو لم أكن مشهورًا، لما كانت هناك قضية أصلًا، اخترتُ الصمت لأعوام.. ظننتُ أن الحفاظ على كرامتي، والتحلي بالصبر، والثقة في النظام القضائي، سيُتيح اتخاذ القرارات الصائبة، اليوم، تُروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي، وحياتي، وقبل كل شيء، الحقيقة. أشعر أحيانًا أني أصبحت هدفًا سهلًا».

وأوضحت محكمة الاستئناف، التي لم تُحدد موعد المحاكمة بعد، في بيان صحافي أن التحقيقات التي أُجريت خلال التحقيق الأولي، والتحقيق القضائي، خلصت إلى وجود أدلة كافية ضد أشرف حكيمي، ما يُبرر توجيه الاتهام إليه أمام محكمة الجنايات في مقاطعة أو-دو-سين.

من ناحيتها، قالت فاني كولان، محامية حكيمي: «كان هذا التأكيد متوقعًا. فهو لا يُشير إلى إدانته بأيّ شيء، بل يُصرّ على دفاعه».

وعلّقت راشيل-فلور باردو، محامية المدعية، كاتبة: «بعد أكثر من ثلاثة أعوام من المعارك القانونية، وبعد التشهير بها وتشويه سمعتها من قِبل دفاع أشرف حكيمي، يُشعر هذا القرار موكلتي بالراحة والأمل».

ووفقًا لمصدر في الشرطة آنذاك، روت الشابة أنها التقت بأشرف حكيمي في يناير 2023 عبر إنستجرام، وذهبت إلى منزله بسيارة خاصة طلبها اللاعب، ليغتصبها بعد ذلك، قبل أن تتمكَّن من دفعه بعيدًا، مبينة أن صديقةً لها، تواصلت معها عبر رسالةٍ نصيةٍ، حضرت لاصطحابها.

ووُضِعَ حكيمي قيد التحقيق الرسمي، وخضع لإشرافٍ قضائي قبل أن يُقرَّر في نهاية المطاف إحالته إلى المحاكمة في فبراير.

وعلى الرغم من خطورة الاتهامات، يركز حكيمي اللاعب الذي ينفي هذه الادعاءات وحاليًا على مسيرته الرياضية، وعلى مشوار «أسود الأطلس» في كأس العالم.

وبدأ الظهير الأيمن، الذي يشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في مسيرته، والبالغ 27 عامًا، البطولة مرتديًا شارة القيادة.