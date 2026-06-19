بريميرليج.. البطل يبدأ أمام لامبارد

يستهل فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه بطلًا للدوري الممتاز، بمواجهة كوفنتري الصاعد حديثًا، في 21 أغسطس المقبل.

وتُعد مباراة أرسنال على أرضه أمام كوفنتري، بقيادة فرانك لامبارد، من أبرز مواجهات المرحلة الافتتاحية، عقب الإعلان عن مباريات الـ «بريميرليج» لموسم 2026ـ2027، الجمعة.

وعاد كوفنتري إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 25 عامًا بعد فوزه بلقب دوري المستوى الثاني «تشامبيونشيب» في الموسم الماضي.

ويواجه «المدفعجية»، المتوج باللقب للمرة الأولى منذ عام 2004، فترة صعبة بعد استضافته لكوفنتري، حيث يتوجه فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، إلى أستون فيلا لخوض أول مباراة له خارج أرضه في الدوري، ثم يلتقي تشيلسي على ملعب الإمارات في 5 سبتمبر، ويلي ذلك رحلتان لأرسنال إلى سندرلاند وبرايتون.

ويظهر أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، الذي حلّ بدلًا من الهولندي أرني سلوت، في أول مباراة في الدوري مدربًا «للريدز» أمام نيوكاسل في 23 أغسطس.

ومن المقرر أن يخوض إيراولا، مدرب بورنموث السابق، أول مباراة له على ملعب «أنفيلد» في عطلة نهاية الأسبوع الموافق 29 أغسطس أمام نوتنجهام فوريست.

ويبدأ مانشستر سيتي، ثاني الدوري، مشواره بعد رحيل مدربه التاريخي الإسباني بيب جوارديولا بمواجهة بورنموث على أرضه في 23 أغسطس.

ومن المتوقع أن يعيّن سيتي الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب تشيلسي السابق، خلفًا لجوارديولا الذي استقال في نهاية الموسم، بعد عقد من الزمن مع النادي.

ويبدأ الإسباني شابي ألونسو، مدرب تشيلسي الجديد، مسيرته بمباراة ديربي غرب لندن أمام فولهام في 24 أغسطس.

ويستقبل هال سيتي، الصاعد حديثًا من خلال الملحق المؤهل، موسمه الأول في الدوري منذ عام 2017 بمباراة على أرضه أمام مانشستر يونايتد في 22 أغسطس.

ويستضيف إيبسويتش، الصاعد حديثًا أيضًا بدوره من المركز الثاني في «تشامبيونشيب» سندرلاند في 22 أغسطس.

وفي مباريات أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، يحل أستون فيلا، بطل الدوري الأوروبي، ضيفًا على برايتون.

ويلاقي برنتفورد نظيره توتنام الذي ضمن بقاءه في الدوري خلال المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي، ويواجه إيفرتون كريستال بالاس.

ويبدأ الموسم المقبل وينتهي في وقت متأخر عن المعتاد نتيجة لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026، التي يسدل الستار عنها قبل 34 يومًا فقط من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه أرسنال فريق مانشستر سيتي، المتوج بالكأس، في مباراة درع المجتمع التي تُعدّ بمثابة المباراة الافتتاحية للموسم في 16 أغسطس.