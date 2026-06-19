جيسيكا تبلغ نصف نهائي برلين

بلغت الأمريكية جيسيكا بيجولا، لاعبة التنس، المصنفة رابعة عالميًا، الجمعة، الدور نصف النهائي من دورة برلين لكرة المضرب، بعد فوزها على مواطنتها ماديسون كيز، بنتيجة 7ـ6 «7ـ5» و7ـ6 «10ـ8».

وحققت جيسيكا، المتوجة باللقب عام 2024، انتصارها في ظل ظروف مناخية صعبة، وطقس شديد الحرارة في العاصمة الألمانية.

وفي أول لقاء بينهما منذ أن أنهت جيسيكا دفاع ماديسون عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة، يناير الماضي، كسرت كل من اللاعبتين إرسال الأخرى مرة واحدة في المجموعة الافتتاحية، واحتكمتا إلى شوط فاصل، فازت فيه اللاعبة الأمريكية.

وتقدمت جيسيكا في المجموعة الثانية بنتيجة 4ـ2، لكن ماديسون انتفضت لتفرض شوطًا فاصلًا آخر، كسبته الأمريكية بنتيجة 10ـ8، لتمدد سلسلة انتصاراتها إلى سبع مباريات تواليًا من دون هزيمة على مواطناتها الأمريكيات هذا العام.

وتواجه جيسيكا، البالغة 32 عامًا، إما البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالميًا، أو التشيكية نيكولا بارتونكوفا، في الدور نصف النهائي، السبت.

وتلعب في وقت لاحق الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثامنة، مع الفلبينية ألكسندرا إيالا، الفائزة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وفي آخر مباريات ربع النهائي الجمعة، تلتقي التشيكية ليندا نوسكوفا مع الإسبانية باولا بادوسا، التي تشارك ببطاقة دعوة.