نصف النهائي

تأهلت الأمريكية جيسيكا بيجولا، لاعبة التنس، المصنفة رابعة عالميًا، الجمعة، إلى الدور نصف النهائي من دورة برلين لكرة المضرب، بعد فوزها على مواطنتها ماديسون كيز، بنتيجة 7ـ6 «7ـ5» و7ـ6 «10ـ8» (رويترز - الفرنسية)