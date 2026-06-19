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استعداد مصري

2026.06.19 | 03:49 pm
استعد لاعبو المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الجمعة، لثاني مواجهات مونديال 2026، أمام نيوزيلندا، صباح الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات (المركز الإعلامي ـ المنتخب المصري)
استعداد مصري

استعداد مصري

استعداد مصري

استعداد مصري