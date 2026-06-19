ماذا تعرف عن ديفيد صاحب الهاتريك الكندي؟

في 14 يناير 2000، وُلد جوناثان ديفيد، مهاجم منتخب كندا الأول لكرة القدم، في حي بروكلين بمدينة نيويورك، من أبوين هايتيين هما جان وروز، كلاهما من مواليد بورت أو برانس.

وانتقلت الأسرة إلى هايتي حين لم يكن عمره سوى ثلاثة أشهر، قبل أن تستقر في أوتاوا بكندا حين بلغ السادسة من عمره، ليترعرع في المجتمع الناطق بالفرنسية في شرق المدينة، ويتلقى تعليمه في مدرسة كندية.

لم يلمس ديفيد كرة القدم في طفولته الأولى، إذ كان يمارس كرة القدم الأمريكية مع أقرانه، وحين بلغ العاشرة قرر والده أن يُلحقه بفريق للكرة للمرة الأولى، انتقل في عامه الـ 11 إلى نادي Ottawa Gloucester SC Hornets، حيث التقى بالمدرب حاني الماجرابي.

استخدم الماجرابي لقطات فيديو لعرض موهبة تلاميذه على الأندية الأوروبية، وأجرى ديفيد تجارب مع سالزبورج النمساوي، وشتوتجارت الألماني، قبل أن يوقع مع جنت البلجيكي في عام 2018، وهو في الـ 18.

وفي موسمه الأول، أثبت حضوره بسرعة في التشكيلة الأساسية، وغادر جنت بعد موسمين بأهداف تجاوزت 30 هدفًا في الدوري.

في صيف 2020، انتقل إلى ليل الفرنسي مقابل 30 مليون يورو، مسجلًا بذلك أعلى صفقة تحويل في تاريخ الكرة الكندية، وكان أول كندي يلعب في الدوري الفرنسي.

أمضى خمسة مواسم في ليل، سجّل خلالها 109 أهداف في مختلف المنافسات، وغادره بوصفه ثالث أكثر هداف في تاريخ النادي، قبل أن ينتقل صيف 2025 إلى يوفنتوس الإيطالي دون مقابل بعد انتهاء عقده.

يبلغ طوله 175 سنتيمترًا، فيما يزن 81 كيلوجرامًا.

لُقّب بـ«الرجل البارد» من قِبل جون هيردمان، مدرب المنتخب الكندي السابق، نسبةً إلى هدوئه وبرودة أعصابه في إنهاء الفرص.

في 18 يونيو 2026 صنع ديفيد التاريخ داخل ملعب BC Place في فانكوفر، حين سجّل ثلاثية كاملة في مرمى قطر ضمن مباريات المجموعة الثانية بمونديال 2026، لتنتهي المباراة بفوز كندا 6ـ0 في أول انتصار لها في تاريخ كأس العالم.