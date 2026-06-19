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حصة أخيرة

2026.06.19 | 04:25 pm
خاض لاعبو المنتخب التركي الأول لكرة القدم، صباح الجمعة، حصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة باراجواي، صباح السبت، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 (رويترز)
حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة