حصة أخيرة

خاض لاعبو المنتخب التركي الأول لكرة القدم، صباح الجمعة، حصة تدريبية أخيرة، قبل مواجهة باراجواي، صباح السبت، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 (رويترز)