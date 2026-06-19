كوكوريا يحمل راية الملكي أمام الأخضر

يدخل المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، مساء الأحد، تحديًّا موندياليًا ثانيًا أمام الأخضر السعودي، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم، بلاعب مدريدي وحيّد، ضمن تشكيلة «لا روخا» المكونة من 26 لاعبًا.

وعقب انتقاله إلى ريال مدريد المعلن عنه قبل دخول إسبانيا غمار كأس العالم مباشرة، بات مارك كوكوريا، الظهير الأيسر، الممثل الوحيد للنادي الملكي داخل صفوف الإسبان.

وبهذا التوقيع مع عملاق مدريد، يضع المدافع السابق لتشيلسي الإنجليزي حدًا لوضع غير اعتيادي، فقبل الإعلان الرسمي الإثنين الماضي عن انتقاله، لم يكن هناك أيّ لاعب من فريق ريال مدريد ضمن قائمة اللاعبين الإسبان المشاركين في كأس العالم 2026، للمرة الأولى في التاريخ.

وقدّم داني كارفاخال، صاحب الـ34 عامًا، موسمًا مخيبًا إلى حد عدم إدراجه حتى ضمن قائمة الـ55 لاعبًا المرشحين مبدئيًا، فيما لم يكن راوول أسينسيو، ضمن خطط لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني إطلاقًا.

لكن قبل ساعات من المباراة الأولى لإسبانيا في العرس العالمي أمام الرأس الأخضر، أعلن ريال مدريد التعاقد مع كوكوريا، المدافع ذي الشعر الطويل والمجعد، منهيًا بذلك هذا الاستثناء.

ويُعد هذا الانتقال المفاجئ، الذي جرت مفاوضاته بسرعة كبيرة، خطوة جديدة في مسيرة كوكوريا، التي بدأت في برشلونة، حيث تدرّج في الفئات العمرية من دون أن يفرض نفسه.

وأوضح كوكوريا، الخميس الماضي، من معسكر «لا روخا» في تشاتانوجا أن قرار انتقاله جاء إلى حدٍ كبير بعد حديث مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب الجديد القديم للفريق الملكي، مشيرًا إلى أنه فضّل عدم الاستمرار مع تشيلسي الذي لن يُشارك في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

ورافقت بدايات كوكوريا في لندن عام 2022 مشكلات بدنية، وأداء دون التوقعات، ما جعله سريعًا هدفًا لانتقادات الجماهير، ومنذ ذلك الحين، قلب اللاعب المعروف باحتفاليته «البطريق» الموازين، وأصبح أحد أبرز الأظهرة على مستوى أوروبا.

ويُعرف عن كوكوريا أن جماهير الخصوم غالبًا ما تكرهه بسبب استفزازاته واحتجاجاته، بينما تعلمت جماهير تشيلسي تقديره لاندفاعه والتزامه.

ومع المنتخب الإسباني، الوضع مشابه، على الرغم من توقيت الإعلان الذي قد يطرح بشأنه بعض التساؤلات، لم يبد أن الخبر أثّر عليه، إذ كان من بين القلة الذين دخلوا فعليًا في أجواء مباراة أمام الرأس الأخضر.

وفي أول مشاركة له في كأس العالم بعمر 27 عامًا، كان كوكوريا من أبرز اللاعبين، إذ صنع أخطر الفرص في الشوط الأول من خلال تقدمه الهجومي، لكن من دون جدوى، إذ عانى المنتخب الإسباني أمام تكتل دفاع الرأس الأخضر، وفوزينيا، حارس مرماه، واكتفى بتعادل سلبي «0ـ0» في مستهل مشواره.

ويواجه المنتخب الإسباني، مساء الأحد، «الصقور الخضر»، لحساب الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وحصل كل منتخب في المجموعة على نقطة واحدة، ويملك الأخضر والأوروجواي الأفضلية في الترتيب لانتهاء مباراتهما بالتعادل 1ـ1، بينما خيّمت السلبية على لقاء المنتخبين الآخرين.