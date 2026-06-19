السبت.. جامعة كينيسو تجهز الأخضر

يجري المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ظهر السبت، تدريبه على ملعب جامعة كينيسو شمال مدينة أتلانتا قبل مباراته أمام إسبانيا، الأحد، بالجولة الثانية من كأس العالم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الأخضر سيجري تدريبه الأخير في أوستن عند الـ 12:00 من مساء الجمعة بتوقيت أمريكا، على ملعب Q2 قبل مغادرة البعثة على طائرة خاصة يوفرها الاتحاد الدولي «فيفا» إلى مواجهة أسبانيا على ملعب مرسيدس بنز في رحلة تستمر نحو ساعتين ونصف.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، قد فرض الخميس حصة تدريبية على أرضية مبللة بالماء والصابون لتحسين سرعة الاستجابة لدى حراس المرمى.

وخلال ربع الساعة الأولى من التدريب، المفتوحة أمام وسائل الإعلام، رصدت «الرياضية» مدرب الحراس يضع بساطًا أبيض اللون أمام منطقة الست ياردات، وغمره بمزيج من الماء والصابون.

وبدأ «الصقور» المشوار المونديالي بالتعادل 1ـ1 مع أوروجواي، فجر الثلاثاء الماضي، في أولى جولات المجموعة الثامنة.