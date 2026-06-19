كالزادا: الأخضر طموح.. والدفاع ورقة سعودية

وصف ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، الجمعة، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالطموح تحت قيادة اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تولى المهمة قبل شهرين فقط.

وقال كالزادا في مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية، عن المواجهة المرتقبة بين منتخب إسبانيا والأخضر، الأحد، في أتلانتا، ضمن الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس العالم: «الورقة الرابحة للسعودية تكمن في الصبر والدفاع العميق».

وأكد أن اللاعبين السعوديين يمتلكون جودة عالية، وقال: «المباراة ستكون جيدة وممتعة بفضل السرعة واللعب الجماعي الذي يظهره الفريق تحت قيادة دونيس».

وأبدى كالزادا دعمه لإسبانيا، لكنه يتمنى تأهل المنتخبين معًا، قائلًا: «أربح حتمًا وأخسر حتمًا... الأفضل أن يتأهل الاثنان».

وأثنى كالزادا على تطور كرة القدم السعودية، مشيرًا إلى أن الدوري والمنتخب يشهدان نموًا ملحوظًا بفضل الجمهور الشغوف والاستثمارات الذكية وفق تعبيره.

يذكر أن إسبانيا تعادلت دون أهداف أمام الرأس الأخضر، فيما خطفت الأوروجواي هدف التعديل من أمام الأخضر قبل النهاية بعشر دقائق، الثلاثاء المقبل.