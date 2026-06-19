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تفاعل مجتمعي

2026.06.19 | 05:12 pm
تشهد شنغهاي الصينية تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية المجتمعية في شوارعها، ومجمعاتها التجارية، تفاعلًا مع تنظيم منافسات كأس العالم 2026 (رويترز)
تفاعل مجتمعي

تفاعل مجتمعي