تفاعل مجتمعي

تشهد شنغهاي الصينية تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية المجتمعية في شوارعها، ومجمعاتها التجارية، تفاعلًا مع تنظيم منافسات كأس العالم 2026 (رويترز)