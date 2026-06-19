«سكة الأطعمة» تعرض الصقور وإسبانيا

تعرض «سكة الأطعمة»، في منطقة قصر الحكم، في الرياض، الأحد، مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام إسبانيا، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وتستقبل المنطقة المشجعين لمشاهدة «الأخضر» في مباراته المونديالية الثانية بنسخة 2026، بالمجان، عند الـ07:00 مساءً، إضافة إلى احتضانها عددًا من الفعاليات المصاحبة، أبرزها العروض الحيّة، بتنظيم الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتُنقل مباراة «الصقور» المرتقبة على شاشة عُملاقة في مكان مفتوح، مليء برذاذ الماء، لتبريد وتلطيف الأجواء، بجانب مجموعة من محال الأطعمة المتعددة من أشهر المطابخ العالمية، ومجسم لكأس العالم.

ويواجه المنتخب السعودي نظيرة الإسباني، مساء الأحد، لحساب الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وحصل كل منتخب في المجموعة على نقطة واحدة، ويملك الأخضر والأوروجواي الأفضلية في الترتيب لانتهاء مباراتهما بالتعادل 1ـ1، بينما خيّمت السلبية على لقاء إسبانيا والرأس الأخضر.