تحدي العبور يجمع أمريكا وأستراليا

يسعى منتخب أمريكا الأول لكرة القدم، ونظيره الأسترالي، للحاق بالمكسيك إلى الأدوار الإقصائية، عندما يتلقيان، الجمعة، في سياتل، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وبعد أن ضمنت المكسيك، إحدى البلدان المستضيفة، تأهلها إلى دور الـ32، الخميس، بفوزها على كوريا الجنوبية 1ـ0، يمكن للولايات المتحدة أو أستراليا اللحاق بها من خلال الفوز في مباراتهما ضمن المجموعة الرابعة في سياتل.

ودخل المنتخب الأمريكي البطولة بأفضل صورة ممكنة، بعدما افتتح مشواره بفوز كبير على باراجواي بنتيجة 4ـ1، في مباراة، كشفت عن تطور واضح في الأداء الهجومي وقدرة الفريق على صناعة الفارق.

وسجّل الأمريكيون أربعة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم، وهو الفوز الذي أعاد للمنتخب الأمريكي نغمة الانتصارات المتتالية في المونديال، وما يسعى لتكراره عبر الفوز الثاني الذي قد يمنحه بطاقة العبور المبكر ومنح الفوز المنتخب الأميركي بقيادة ماوريسيو بوكيتينو ثقة كبيرة، فيما بدأ الشارع الأميركي في دعمه مع اقتراب مواجهته المرتقبة مع أستراليا في شمال غربي المحيط الهادئ، الجمعة.

وفي المقابل، يدخل منتخب أستراليا المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه المفاجئ على تركيا 2ـ0 في الجولة الأولى، ليحصد أول ثلاث نقاط له في افتتاح المونديال منذ نسخة 2006.

وعلى الرغم من البداية القوية، شدد الجهاز الفني على ضرورة عدم الإفراط في الثقة، مستشهدًا بتجارب سابقة لمنتخبات خرجت مبكرًا رغم بدايات مثالية، في إشارة إلى ضرورة الحذر من تكرار سيناريوهات مشابهة.