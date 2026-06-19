رسميا.. كينتيه أول صفقات الأهلي

وقع الأهلي رسميًا، الجمعة، مع الجامبي أبو بكر سيدي كينتيه، لاعب خط الدفاع في فريق ترومسو النرويجي الأول لكرة القدم، عقدًا يمتد خمسة أعوام، وفق ما أعلنه النادي الجداوي على حسابه في منصة «إكس».

وبات كينتيه أول المنضمين إلى صفوف القطب الجداوي، استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت «الرياضية» ذكرت، الخميس، نقلًا عن مصادر خاصة، أن قيمة الصفقة بلغت 7 ملايين يورو تُسدَّد على دفعات.

ويُعد كينتيه «19 عامًا» أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الجامبية، إذ تدرج في الفئات السنية، قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الأوروبي، عبر الدوري النرويجي، الذي لعب فيه 11 مباراة الموسم الماضي.