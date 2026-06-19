فورمولا 1.. مرسيدس يسحب الاستئناف

أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات فورمولا ​1 للسيارات، عن سحب فريق مرسيدس استئنافه في قرار إعادة الفرنسي بيير جاسلي، سائق فريق ألبين، إلى منصة التتويج في سباق جائزة موناكو الكبرى.

وأصدر المنظمون بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «أبلغ ‌فريق مرسيدس-إيه.إم.جي ‌بتروناس لفورمولا 1 ​مراقبي ‌السباق ⁠بأنه ​يسحب طلب ⁠إعادة النظر بشأن قرارات مراقبي سباق جائزة موناكو الكبرى لعام 2026».

واحتل جاسلي، المركز الثالث على الحلبة في موناكو، ⁠بعد معاقبة سائقين ‌آخرين، من ‌بينهم جورج راسل، ​سائق مرسيدس، بعقوبتين بعد السباق مدة ‌كل منهما خمس ثوان، بسبب السرعة الزائدة في حارة الصيانة، أدت إلى تراجعه إلى ‌المركز السابع.

ثم تقرر إعادة الفرنسي إلى ترتيبه الأصلي ⁠بعد ⁠أن نجح فريقه المملوك لشركة رينو في إلغاء القرار.

ويستأنف ماكلارين ورد بُل القرار بعدما تراجع أوسكار بياستري إلى المركز الخامس، وخسر إسحاق حجار المركز الثالث.

وأشار مسؤولو فريق ماكلارين، الثلاثاء الماضي، إلى اعتقادهم أن القضية تثير ​تساؤلات ​مهمة حول العدالة الرياضية، واتساق اللوائح، ونزاهة المنافسة.