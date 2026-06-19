الأخضر.. أومني أتلانتا يحتضن توزيع التذاكر

يبدأ مساء الجمعة بفندق أومني أتلانتا في حديقة سينتينيال، توزيع تذاكر مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المجانية أمام إسبانيا ضمن الجولة الثانية من كأس العالم، المقررة الأحد، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وذكر المصدر عينه أن مجلس جمهور المنتخب السعودي دشن تسليم التذاكر المجانية المخصصة لمواجهة إسبانيا، الجمعة، وينتظر وصول المعدات الخاصة بالمشجعين والأعلام والشالات في وقت لاحق.

وكان مجلس جمهور المنتخب السعودي سلم، السبت، تذاكر مواجهة الأخضر، التي تعادل فيها مع الأوروجواي 1ـ1 في الجولة الافتتاحية.

ويأتي الأخضر في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا والرأس الأخضر والأوروجواي.

ويلتقي المنتخب السعودي بإسبانيا ضمن الجولة الثانية، 21 يونيو الجاري، قبل ختام مشواره في المجموعة بمواجهة الرأس الأخضر في الـ 27 من الشهر ذاته.