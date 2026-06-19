الفتح يشرع الأبواب في كأس العالم

جهزت إدارة نادي الفتح منطقة المشجعين في ملعب ميدان تمويل الأولى، لإتاحة الفرصة أمام متابعة مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب مواجهات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

ونصبت إدارة الفتح شاشات عرض كبيرة عملاقة مع تجهيزات ترفيهية وخدمات متنوعة.

ويواجه المنتخب السعودي نظيرة الإسباني، مساء الأحد، لحساب الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وحصل كل منتخب في المجموعة على نقطة واحدة، ويملك الأخضر والأوروجواي الأفضلية في الترتيب لانتهاء مباراتهما بالتعادل 1ـ1، بينما خيّمت السلبية على لقاء إسبانيا والرأس الأخضر.