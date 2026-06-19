«موتو جي بي».. اتفاق تاريخي يجمع الخمسة الكبار

توصلت إدارة بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» والمصنعون الخمسة إلى اتفاق تاريخي، بشأن العقد التجاري الجديد الذي يمتد لخمسة أعوام حتى 2031، مقابل الحصول على إيرادات من حقوق البث التلفزيوني والرعاة والحلبات.

وبعد أكثر من عام من المفاوضات، وافق المصنعون المشاركون في البطولة، ومجموعة موتو جي بي سبورتس إنترتَينمنت على الاتفاق العام الذي سيربط الطرفين خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ويربط هذا الاتفاق، المستوحى من اتفاقيات «كونكورد» الخاصة ببطولة الفورمولا 1، فرق أبريليا ودوكاتي، وهوندا، وكيه تي أم، وياماها، بالبطولة حتى 2031، كما سيسمح بإضفاء الطابع الرسمي على كافة انتقالات الدراجين بين الفرق بدءًا من عام 2027.

واستمرت المفاوضات المتبادلة لفترة أطول مما كان يتوقعه أيّ من الطرفين في البداية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها رابطة مصنعي الدراجات النارية الرياضية التي رأت في المرحلة الحالية فرصة للضغط بقوة بهدف الحصول على أفضل الشروط الممكنة.

وشارك في المفاوضات مجموعة ليبرتي ميديا الأمريكية، المالك الجديد للحقوق التجارية.

وقال كارلوس إسبيليتا، المدير الرياضي لموتو جي بي، خلال مؤتمر صحافي على هامش التجارب الحرة لجائزة تشيكيا الكبرى في برنو: «شكرًا للمصنعين الخمسة على جعل هذا الأمر ممكنًا، هذا اليوم يشكل نقطة تحول لموتو جي بي».

وراهن كارميلو إسبيليتا، المدير العام لمجموعة «سبورتس إنترتَينمنت»، على نمو عالمي للبطولة.

ومن جهته، وصف ماسيمو ريفولا، مدير أبريليا، رئيس رابطة مصنعي الدراجات النارية الرياضية، الحدث بأنه «يوم تاريخي».

وبحسب موقع «موتورسبورت» المتخصص الذي كان أول من كشف قبل أيام عن هذا الاتفاق، سيحصل كل فريق على نحو 8 ملايين يورو سنويًا من عائدات التلفزيون والرعاة والحلبات.

ووفق الإجراءات المنتظر تطبيقها عام 2027، سيُسمح لكل فريق بدراجة واحدة فقط لكل سائق، وسيُطلب منه تطوير سياسته التسويقية والتواصلية، على غرار ما هو معمول به في الفورمولا 1.

وعلى الصعيد التقني، تم الإعلان سابقًا عن ثورة تشمل خفض سعة المحركات من ألف سنتيمتر مكعب، إلى 850 سنتيمترًا مكعبًا، لأسباب تتعلق بالسلامة والبيئة، بحسب «موتو جي بي».

وفي ما يخص انتقالات الدراجين، من المتوقع الإعلان عن انضمام الإسباني بيدرو أكوستا، سائق كيه تي إم، إلى دوكاتي، ليكون زميلًا لمواطنه مارك ماركيس، بطل العالم سبع مرات.

أما الشقيق الأصغر لمارك ماركيس، أليكس، رداج دوكاتي-جريزيني، فسيتجه إلى كيه تي إم، برفقة الإيطالي فابيو دي جانأنتونيو، من دوكاتي-في آر 46، بينما سيغادر الإيطالي فرانتشيسكو بيكو فريق بانيايا دوكاتي إلى أبريليا.

ويُتوقع انتقال الفرنسي فابيو كوارتارارو، الذي يعاني مع ياماها، إلى هوندا، في حين سينضم الإسباني خورخي مارتين، والياباني آي أوجورا، من أبريليا، إلى ياماها.