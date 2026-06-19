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تورنتو يحتضن «المانشافت»
2026.06.19 | 08:09 pm
احتضن ملعب تورنتو، تدريبات المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، الجمعة، استعدادًا لمواجهة منتخب ساحل العاج، مساء السبت، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 (الفرنسية)
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