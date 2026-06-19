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تورنتو يحتضن «المانشافت»

2026.06.19 | 08:09 pm
احتضن ملعب تورنتو، تدريبات المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، الجمعة، استعدادًا لمواجهة منتخب ساحل العاج، مساء السبت، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 (الفرنسية)
تورنتو يحتضن «المانشافت»

تورنتو يحتضن «المانشافت»

تورنتو يحتضن «المانشافت»

تورنتو يحتضن «المانشافت»