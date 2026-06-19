تورنتو يحتضن «المانشافت»

احتضن ملعب تورنتو، تدريبات المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، الجمعة، استعدادًا لمواجهة منتخب ساحل العاج، مساء السبت، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 (الفرنسية)