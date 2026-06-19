بطة تقود مسيرة الإسكتلنديين قبل المغرب

أصبحت بطة من مدينة بروفيدنس، تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، عقب انضمامها إلى مسيرة بالمزامير نفذها «جيش التارتان» مشجعو منتخب إسكتلندا الأول لكرة القدم، قبل مباراة السبت، أمام المغرب في كأس العالم 2026.

وكانت البطة، والتي تعرف باسم «دون»، ترتدي علم إسكتلندا على ظهرها إلى جانب قلادتها الذهبية المعتادة لقيادة ‌المسيرة في ولاية رود ‌آيلاند قبل المباراة.

وتُعد «دون» ⁠أحدث ​بطة تنضم ⁠إلى أجواء كرة القدم، بعد أن تبنى مشجعو المكسيك البطة «ميرلين» كتميمة غير رسمية لهم.

وتعرف البطة «دون» جيدًا باسم «بطة التشجيع»، وزادت شهرتها في عام 2024 عندما حضرت مباراة لفريق كرة السلة بجامعة بروفيدنس.

ومع ذلك، سرعان ما ⁠تم منعها من دخول الملعب ‌بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الحيوانات.

لكن «دون» ‌لا تزال تحضر بشكل ​متكرر الاحتفالات في ‌أنحاء بروفيدنس، ولديها أكثر من 30 ألف متابع ‌على منصة «إنستجرام».

وانضمت «دون» إلى المسيرة بعد أن قرر عدد كبير من المشجعين الإسكتلنديين البقاء في بروفيدنس، التي تبعد نحو 25 ميلًا ‌عن الملعب الذي يستضيف أول مباراتين لفريقهم ضمن المجموعة الثالثة.

وتدخل إسكتلندا مباراة المغرب عقب فوزها 1ـ0 على هايتي، وتأمل في ​حسم تأهلها إلى ​دور الـ 16 قبل مواجهة البرازيل الأربعاء المقبل في ميامي.