دورة هالة.. زفيريف يصطدم بفريتس

يتواجه الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب التنس، المتوج أخيرًا بلقب بطولة «رولان جاروس» الفرنسية، مع الأمريكي تايلور فريتس، في نصف نهائي دورة هالة الألمانية لكرة المضرب، بعد تخطيه البلجيكي رافايل كولينيون، بمجموعتين، الجمعة.

وحسم الألماني، المصنف ثالثًا عالميًا، وأول في هذه الدورة المنظمة على الملاعب العشبية، وتشكل تحضيرًا لبطولة «ويمبلدون»، مباراته مع كولينيون 7ـ6 «12ـ10» و7ـ6 «7ـ3»، في لقاء احتفظ خلاله كل من اللاعبين بإرساله على مدار المجموعتين، ليكون الحسم في شوطين فاصلين.

ويسعى زفيريف إلى بلوغ النهائي للمرة الثالثة في هالة، بعد عامي 2016 و2017، لكن عليه أن يتخطى سجله السيئ وخساراته الست الأخيرة أمام فريتس، الذي ثأر بدوره من مواطنه بن شيلتون بفوزه عليه في مباراة بنتيجة 6ـ7 «5ـ7» و7ـ6 «10ـ8» و7ـ6 «7ـ3».

واحتاج فريتس، المصنف تاسعًا عالميًا، الذي كان قد خسر أمام مواطنه في نهائي شتوتجارت، إلى ساعتين و45 دقيقة للتأهل إلى دور الأربعة.

وألحق شيلتون، المصنف خامسًا عالميًا، في شتوتجارت، الأحد الماضي، الخسارة الأولى في مسيرة فريتس، البالغ 28 عامًا، في مباراة نهائية لإحدى الدورات على الملاعب الشعبية.

وفي المباريات الأخرى من ربع النهائي، يلعب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الرابع عالميًا مع الأمريكي فرانسيس تيافو، والروسي دانييل مدفيديف السابع، أمام الألماني دانييل ألتماير.