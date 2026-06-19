يامال قبل الأخضر: لست جاهزا

كشف لامين يامال، نجم المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، عن عدم جاهزيته لخوض المباراة أمام المنتخب السعودي كاملة، والمقُررة الأحد المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وقال يامال، في تصريحات نقلها التلفزيون الإسباني الرسمي: «لا يزال الأمر مبكرًا جدًا، لا فائدة من ذلك، أنا في فترة تأقلم وليس الوقت مناسبًا لخوض مباراة كاملة، لكن يمكنني اللعب بالدقائق التي يراها المدرب مناسبة»، في إشارة إلى تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته نحو شهرين.

ومن غير المتوقع أن يبدأ لاعب برشلونة مباراة الأحد أساسيًا أمام الأخضر الذي تعادل افتتاحًا مع الأوروجواي 1-1.

وشارك يامال بديلًا في الدقائق الأخيرة من التعادل السلبي مع الرأس الأخضر في افتتاح مشوار «لا روخا» في مونديال 2026.

وقبل يوم من مواجهة السعودية في أتلانتا ضمن المجموعة الثامنة، خاض المنتخب الإسباني تدريباته بكامل عناصره في تشاتانوغا، مع عودة ميكيل ميرينو، لاعب الوسط.

وخلال الحصة التدريبية التي فُتحت لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، لم يُظهر يامال أيّ علامات انزعاج بدني.

وشارك اللاعبون الـ26 في التمارين، بينهم ميرينو العائد من إصابة في القدم، والذي غاب الثلاثاء عن الحصة السابقة المفتوحة أمام الإعلام.