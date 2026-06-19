ميزانية النصر تعلق بديل جيسوس

كشف لـ«الرياضية» مصادر خاصة، عن أن الإدارة التنفيذية لكرة القدم في نادي النصر لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع أي مدرب لتولي قيادة الفريق الأول خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، بسبب عدم وضوح الميزانية المخصصة للمرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن حالة من الترقب تسود داخل النادي في ظل عدم اتضاح الصورة النهائية بشأن الجهة التي ستتولى إدارة الملف الاستثماري أو الاستحواذ على النادي خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي انعكس على سير المفاوضات الخاصة بملف المدرب الجديد.

وبيّنت المصادر أن الإدارة التنفيذية لكرة القدم طلبت من الجهة المالكة اعتماد ميزانية خاصة بالتعاقد مع المدرب الجديد بشكل عاجل، على أن يتم تأجيل حسم الميزانية المخصصة للتعاقدات مع اللاعبين إلى مرحلة لاحقة، إلا أن الطلب لم يلقَ تجاوبًا حتى الجمعة.

وأضافت أن أكثر من اسم مطروح على طاولة النصر لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل، إلا أن اختلاف التكاليف المالية بين المرشحين جعل المفاوضات تسير بحذر، في انتظار تحديد السقف المالي المتاح قبل الوصول إلى المراحل النهائية مع أي مدرب.

وأكدت المصادر ذاتها أن الإدارة التنفيذية لا تزال تدرس جميع الخيارات المتاحة، دون منح الأفضلية لاسم محدد حتى الآن، في ظل ارتباط القرار النهائي بالميزانية التي سيتم اعتمادها.

وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن أن مكافآت تحقيق لقب دوري روشن السعودي لم تُصرف للاعبين حتى الآن، باستثناء عدد من اللاعبين الأجانب الذين تتضمن عقودهم بنودًا تضمن صرف المكافآت بصورة مباشرة وفق آليات محددة مسبقًا.

وكان النصر تُوِّج بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي بعد تصدره جدول الترتيب، وذلك تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس.