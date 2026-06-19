الأخضر يتدرب على الكرات الثابتة

خصَّص اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فقرة من تدريب الجمعة للكرات الثابتة، تحضيرًا لمواجهة إسبانيا، الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وكان هذا التدريب هو الأخير على ملعب «كيو 2» في مدينة أوستن، المقر الدائم للأخضر خلال النهائيات، قبل السفر إلى أتلانتا، مسرح مواجهة الإسبان.

وفي البداية، أدى لاعبو المنتخب تمارين الإحماء، تلاها تدريب الاستحواذ على الكرة، ثم الجوانب التكتيكية، قبل الختام بفقرة الكرات الثابتة.

وغاب عن التدريب عبد الرحمن الصانبي، حارس المرمى، جراء إصابته في العضلة الخلفية للفخذ التي يخضع بسببها إلى برنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.

وجرى الإعلان عن تلك الإصابة، الخميس، بعد شعور الحارس الأربعاء الماضي بآلام في العضلة الخلفية للفخذ.

وفي أتلانتا، سيؤدي «الصقور» الحصة التدريبية الأخيرة قبل اللقاء، ويحتضنها ملعب جامعة كينيساو، وسيكون ربع الساعة الأول منها متاحًا لوسائل الإعلام.

وشهدت الجولة الأولى من المجموعة تعادل المنتخب السعودي مع أوروجواي إيجابًا 1ـ1، وإسبانيا مع الرأس الأخضر سلبًا.