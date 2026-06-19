كوبارسي: مباراة السعودية أشبه بالنهائي.. ويامال ليس مؤثرا

شبَّه الإسباني باو كوبارسي، مدافع منتخب بلاده الأول لكرة القدم، مواجهة «لا روخا» مع المنتخب السعودي، الأحد المقبل، بالمباريات النهائية، مشددًا على عزمه وزملائه على بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز بها.

ويتواجه المنتخبان بعد اكتفاء كل منهما بتحقيق نقطة التعادل في الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم.

وفي تصريحات للإعلاميين نقلتها إذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية، الجمعة، قال مدافع برشلونة: «لا يساورنا أي شك. نحن ندرك مستوى الفريق والجهاز الفني. يجب علينا التحلي بالثقة دائمًا، فنحن قادمون من سلسلة انتصارات رائعة خلال الأعوام الماضية، ولا يمكننا السماح لهذا الزخم بالتراجع».

وأضاف: «نعلم أننا بحاجة إلى تحسين بعض الجوانب. ولكن إذا لعبنا جيدًا، فستكون مباراة رائعة. علينا أن نتقدم للأمام، وبذل قصارى جهدنا. إنها أشبه بمباراة نهائية، وسنحاول الفوز وسنقدم كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك».

وتابع: «لم نلعب مباراة رائعة في الجولة الماضية، لكننا متحمسون للغاية ومتشوقون للعب وإظهار قدراتنا لتحقيق فوز مهم للغاية».

وعن مشاركة زميله لامين يامال الذي تحوم الشكوك حول اكتمال جاهزيته قال كوبارسي: «لدينا فريق رائع ومذهل. جميع اللاعبين قادرون على تقديم أداءٍ رفيع المستوى. إذا انضم إلينا، فسيفيدنا كثيرًا، لكن أي لاعب سيحل محله سيؤدي بنفس الكفاءة أو حتى أفضل».

وأردف: «الجميع متشوق للغاية من أجل اللعب. لا أحد يحب الإصابة. إنه واعٍ تمامًا لحالته الجسدية. إذا منحه المدرب الفرصة، فسيقدم أداءً مميزًا».

ورفض كوبارسي تقديم أي وعود في حال فوز إسبانيا بكأس العالم موضحًا: «لم أفكر في الأمر بعد. كل ما أفكر فيه هو الفوز. جميعنا نرغب في ذلك. أولًا علينا الفوز، وبعدها يمكننا الحديث عما نفعله».

ولا يزال الرصيد التهديفي للمنتخب الإسباني خاويًا في النهائيات، بعد تعادله سلبًا مع الرأس الأخضر، الإثنين الماضي.