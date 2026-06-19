أرينا تلحق بجيسيكا إلى نصف نهائي برلين

عادت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميًا، في كرة التنس من بعيد، بعدما خسرت المجموعة الأولى وتخلفت في الثانية 0-4، لتفوز على التشيكية نيكولا بارتونكوفا وتبلغ نصف نهائي دورة برلين لكرة المضرب 2-6 و7-6 «7-2» و6-4، الجمعة.

وفازت المتوجة بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى بخمسة أشواط متتالية لتتقدم 5-4، قبل أن تعادل النتيجة بمجموعة لكل منهما عبر شوط كسر التعادل.

وفي المجموعة الثالثة، كسرت أرينا إرسال منافستها منذ البداية «1-0»، لكنها وجدت نفسها متأخرة مرة أخرى 3-4.

وفي نهاية المطاف، حسمت الفوز من ثالث فرصة لها على الإرسال لإنهاء المباراة، بعد معركة بدنية وذهنية شاقة استمرت ساعتين و23 دقيقة.

وتصطدم أرينا في نصف النهائي مع الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة رابعة عالميًت وبطلة 2024 التي تغلبت بدورها على مواطنتها ماديسون كيز 7-6 «7-5» و7-6 «10-8».