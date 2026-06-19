الجزائر تشتكي.. الحكم ظلمنا وميسي يستحق الحمراء بشهادة الجميع

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي «فيفا» حيال ما أسماه «ظلم تحكيمي» تعرض له المنتخب الأول في مباراة الأرجنتين، في افتتاح مبارياته بمونديال 2026، خاصة في لقطة تسبب بها ليونيل ميسي.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات وبطل نسخة 2022، تدخل بقوة بأسفل حذائه على ربلة ساق المدافع الجزائري عيسى ماندي من الخلف في الدقيقة 30 من مباراة الثلاثاء التي سجل فيها ثلاثية الفوز، لكن الحكم البولندي سيمون مارشينياك لم يشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

وبتسجيله ثلاثية، عادل ميسي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في كأس العالم، والذي كان يحمله منفردًا الألماني ميروسلاف كلوزه «16».

وقال مصدر في الاتحاد الجزائري: «إن الشكوى تتعلق خصوصًا بخطأ ميسي الذي كان يستحق بطاقة حمراء بشهادة الجميع. وحصل أيضًا ضرب بالمرفق على إبراهيم مازة وأنيس حاج موسى في حالتين تستحقان الطرد أيضًا».

وعن سبب تقديم الشكوى، شرح: «لا يمكن أن نقول إن المنتخب الأرجنتيني لم يكن قويًا، لكن لن نسكت عن الظلم، لأن هناك ثلاث لقطات واضحة وضوح الشمس ولم يتدخل الـ VAR».

وتخوض الجزائر مباراتها المقبلة الإثنين ضد الأردن في سانتا كلارا، قبل أن تختتم مشوارها بدور المجموعات ضد النمسا 27 يونيو بكانساس.

وكشف المصدر عن أن المنتخب لم يتأخر في تقديم الشكوى «بل أتت في اليوم التالي للمباراة، وهي ضمن المهل الرسمية للاتحاد الدولي».

وأضاف: «لا ننتظر تغيير النتيجة لكن نعرف أن لكل مباراة تقييم لدى لجنة التحكيم وهي تتخذ القرارات المناسبة».

وتشارك الجزائر للمرة الخامسة في كأس العالم، وتأهلت مرة وحيدة إلى الأدوار الإقصائية 2014، عندما خسرت أمام ألمانيا 1-2 بعد التمديد.