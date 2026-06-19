الـ 01:00 الصقور تقلع إلى أتلانتا

حددت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الـ 1:00 بعد منتصف الليل موعدًا للمغادرة إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، مسرح مباراة «الأخضر» مع إسبانيا، الأحد المقبل، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويلتقي المنتخبان على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا ضمن الجولة الثانية من ثامن مجموعات كاس العالم 2026.

واختتم «الأخضر»، الجمعة، تدريباته في مدينة أوستن، مقره الدائم خلال النهائيات، تمهيدًا للإقلاع إلى أتلانتا.

وفي المدينة الواقعة بولاية جورجيا، سيؤدي «الصقور» الحصة التدريبية الأخيرة قبل اللقاء، ويحتضنها ملعب جامعة كينيساو، وسيكون ربع الساعة الأول منها متاحًا لوسائل الإعلام.

وتبعد أتلانتا عن أوستن نحو 1300 كيلومتر، وتستغرق الرحلة الجوية بينهما نحو ساعتين ونصف الساعة.