الرئيس البرازيلي: نيمار أول لاعب يعمل عن بُعد

مازح لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي، نيمار، نجم المنتخب الأول لكرة القدم، ووصفه بأول لاعب في العالم يتم استدعاؤه ويعمل عن بُعد.

وعاد نيمار، الهدّاف التاريخي للبرازيل «79 هدفًا»، إلى التدريبات مع المنتخب في كأس العالم هذا الأسبوع فقط، بعدما تعافى من إصابة في ربلة الساق.

وغاب نيمار«34 عامًا» عن التعادل الافتتاحي مع المغرب 1-1 في مونديال 2026، كما استبعده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من قائمة المباراة الثانية أمام هايتي المقررة لاحقًا فجر السبت.

وعندما ذكر أحد الأطفال اسم نيمار، رد لولا قائلًا «نيمار؟ إنه لا يلعب حتى!». وأضاف الرئيس البالغ 80 عامًا خلال حديثه في مراسم بأحد المستشفيات في مدينة بيلو هوريزونتي جنوب شرق البلاد :«نيمار هو أول لاعب يتم استدعاؤه ويعمل عن بُعد».

وظهر لولا بروح مرحة منذ مباراة المغرب، إذ قال الأربعاء إنه يفكر في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعب مع البرازيل.

وبعد بداية متواضعة أمام منتخب مغربي لافت، قال دوجلاس سانتوس، الظهير الأيسر، الثلاثاء، إن اللاعبين البرازيليين يأملون أن يتعافى نيمار 100 بالمئة، لأنه عندما يكون في أفضل حالاته سيستطيع مساعدتهم كثيرًا.

وبحسب وسائل إعلام برازيلية، يتردد أنشيلوتي وجهازه الفني في استعجال عودة النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي خشية التأثير على جاهزيته للمباريات اللاحقة في البطولة.

ولم يشارك نيمار مع منتخب بلاده منذ أكتوبر 2023، قبل أن يتدرب مع زملائه للمرة الأولى الأربعاء.

وكان نيمار عنصرًا أساسيًا في مشاركات البرازيل في النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم، غير أن استدعاءه هذه المرة أثار بعض الدهشة بسبب سلسلة إصاباته.

وتخوض البرازيل مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام إسكتلندا في ميامي في 24 من يونيو الجاري.