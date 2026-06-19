القادسية يتوج بلقب «سوبر الماء»

تُوج فريق القادسية الأول لكرة الماء بلقب كأس السوبر، بعد فوزه على نظيره الاتحاد 17-9، في المباراة النهائية التي جرت على مسبح الصالة الخضراء بالراكة.

وقدم لاعبو القادسية أداءً مميزًا وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء، ليحسموا المواجهة بفارق ثمانية أهداف ويضيفوا لقبًا جديدًا إلى سجل إنجازات النادي خلال الموسم الرياضي 2025-2026.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» شهدت البطولة تألق عدد من نجوم القادسية، حيث نال مالك شراحيلي جائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما حصل عبد الرحيم المالكي على جائزة أفضل حارس مرمى، تأكيدًا للتميز الفني الذي ظهر به الفريق طوال منافسات البطولة.

وبهذا الإنجاز، يختتم القادسية موسمه بتحقيق ثلاث بطولات للفريق الأول لكرة الماء، تمثلت في البطولة الشاطئية المفتوحة، وكأس وزارة الرياضة، وكأس السوبر، ليؤكد مكانته كأحد أبرز أندية كرة الماء في السعودية.

من جهته، أعرب سالم شاهين مدير الفريق الأول لكرة الماء عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب كأس السوبر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل المتواصل والجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري طوال الموسم.