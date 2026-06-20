بونو وهيندري.. صراع روشن يتجدد في المونديال

تتجدد المواجهة بين المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، والإسكتلندي جاك هيندري مدافع الاتفاق بعيدًا عن ملاعب دوري روشن السعودي عندما يشاركان في المواجهة التي تجمع المنتخبين فجر السبت في مدينة بوسطن الأمريكية ضمن ثاني جولات دور مجموعات كأس العالم 2026.

ويحمي بونو عرين «أسود الأطلس» أمام إسكتلندا التي تبدأ اللقاء بقائمة أساسية تضم هيندري.

وقبل موقعة المونديال، تقابل حارس الهلال ومدافع الاتفاق في خمس مواجهات ضمن منافسات دوري روشن السعودي بداية من موسم 2023-2024، وانتهت أربعة منها بانتصار الأزرق مقابل تعادل وحيد.

ويشارك بونو وهيندري في القائمة الأساسية لمنتخبي بلديهما للمرة الثانية تواليًا بعدما خاضا جميع دقائق الجولة الأولى من المونديال التي أسفرت عن تعادل المغرب مع البرازيل 1-1، وفوز إسكتلندا على هايتي 1-0.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء متسلحًا بانتصار سابق على إسكتلندا، وكان بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات كأس العالم 1998.

في المقابل، يحتاج المنتخب الإسكتلندي إلى الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.

ويتصدر منتخب إسكتلندا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي المنتخب المغربي ثانيًا بنقطة وحيدة متساويًا مع نظيره البرازيلي الذي يواجه هايتي صاحب المركز الأخير دون نقاط لاحقًا.