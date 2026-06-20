نحتاج توضيح في نقل الأندية

لم تقدم وزارة الرياضة إجابات واضحة وشفافة حول إمكانية نقل المستثمرين الجدد للأندية ومقرات التدريب من المنطقة الموجودين بها في الوقت الحالي إلى منطقة جديدة، ربما قد تكون أفضل بجوانب عدة، ولكن لن تكون بنفس الأهداف التي وضعت من خلالها هذه الأندية في المحافظات والمدن.



إن هذا الأمر مقلق جدًا للأندية غير الجماهيرية، وللأسف يتعامل الإعلام السعودي مع هذه المسألة كمسألة جانبية وهذا أمر خاطئ، هذه قضية هامة ومؤثرة في المجتمعات، ومن المفترض أن نحصل على إجابة أوضح من وزارة الرياضة حول هذا الأمر خاصة وسط الأخبار المؤلمة حول نقل تدريبات نادي الخلود إلى مدينة الرياض بدلاً من الرس.



إذا كان المستثمر الأجنبي أو أي مستثمر محلي غير مقتنع بالمدينة أو المحافظة التي يوجد بها النادي فلا فائدة من استثماره، وكان من الأولى أن يحصل على نادٍ في مدينة أخرى إذا كان لا يرى أن هذه المدينة تستحق الاستثمار.



مسألة نقل تدريبات نادي الخلود خطيرة، وكان من المفترض أن يصدر فيها توضيح واضح، ولكن للأسف حتى الآن لا يوضح المالك الأمريكي بن هاربورج ولا توضح وزارة الرياضة وتجعل الأمر وكأنه أمر بسيط لا يتعدى ذلك، وهذا أمر خاطئ ونحتاج إجابة أوضح في هذا الملف.



إن السماح بنقل الأندية من مدينة إلى مدينة أخرى أو من محافظة إلى محافظة أخرى أمر مؤلم وغير مثالي لكرة القدم السعودية، وما نحتاجه الآن إجابات واضحة حول هذا الملف الحساس جدًا لمستقبل اللعبة.