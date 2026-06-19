أمريكا تصعد بسيناريو 1930

خطف المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم أولى بطاقات التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية عن المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس العالم 2026، إثر فوزه 2-0 على نظيره الأسترالي، الجمعة، ليلحق البلد المستضيف بنظيره المكسيكي في دور الـ32 من المونديال.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها المنتخب الأمريكي إلى الدور المقبل بالفوز في مباراتين على التوالي خلال مشاركاته التاريخية في المونديال، إذ سبق له ذلك عندما تأهل بالفوز على بلجيكا 3-0 وعلى البارجواي بالنتيجة ذاتها وكان ذلك في النسخة الأولى 1930.

وفي سياتل لم ينتظر الأمريكيون كثيرًا، إذ تقدموا بهدف عكسي بعدما سجل كاميرون بيرجس لاعب المنتخب الأسترالي بالخطأ في مرمى منتخب بلاده عند الدقيقة 11، وضاعف أليكس فريمان النتيحة 43.

وحقق الأمريكيون فوزهم الثالث تواليًا على الأستراليين وواصلوا سلسلة الانتصارات على ملعب لومن فيلد في سياتل والتي وصلت إلى ستة متتالية.

ويبقى أمل أستراليا في التأهل إلى الدور الثاني قائمًا كما تأهلت إلى دور الـ16 في 2022 و2006 من مشاركاتها الست السابقة، حين تلتقي الباراحواي في سان فرانسيسكو ضمن الجولة الثالثة.