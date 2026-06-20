ملعب «لينكولن».. برشلونة ويونايتد في الافتتاح.. وكلويفرت يضع البصمة الأولى

يستقبل ملعب «لينكولن فاينانشال فيلد» في مدينة فيلادلفيا الأمريكية فجر السبت، المباراة الثانية في كأس العالم لكرة القدم والتي تجمع بين البرازيل وهايتي لحساب المجموعة الثالثة، التي تضم كذلك المغرب وإسكتلندا.

ويستضيف الملعب خمس مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من دور الـ 16. وكانت أولى المباريات التي لعبت فيه بين كوت ديفوار والإكوادور «1-0» ضمن المجموعة الخامسة.

ويعد «لينكولن فاينانشال فيلد»، والذي يتسع لـ 67,594 متفرجًا، وهو الملعب الرئيس لفريق فيلادلفيا إيجلز التابع لدوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين، وقد رسخ مكانته على مدى العقدين الماضيين كواحد من أهم الملاعب الرياضية في الولايات المتحدة.

افتُتح الملعب عام 2003، ليحل محل «فيترانز» القديم. وكانت أول فعالية رياضية تُنظم عليه مباراة تجريبية بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي «1-3»، وذلك في 8 أغسطس 2003. وسجل المهاجم الهولندي للفريق الكاتالوني باتريك كلويفرت أول الأهداف.

ومنذ ذلك الحين، استضاف الملعب بانتظام مباريات كرة القدم والتي يطلق عليها محليًا بـ«سوكر»، إضافة إلى مباريات دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين.

كما يستضيف الملعب مباريات كرة القدم الجامعية، والتجريبية الدولية، وبطولات الأندية، والفعاليات الموسيقية الضخمة.