استقبال حافل

وصلت والدة فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم، الجمعة، إلى مطار ميامي، وسط استقبال حافل من مندوبين عن الاتحاد الدولي، بعد حصولها على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، مما سمح لها بمشاهدة ابنها أمام الأوروجواي فجر الأحد. وسافرت آنا كانديدا إيفورا من برايا، عاصمة الرأس الأخضر، بعد أن منحتها الخارجية الأمريكية تأشيرة دخول في أعقاب التصريحات المؤثرة التي أدلى بها فوزينيا، بعد التعادل السلبي أمام إسبانيا. وخرجت إيفورا ومرت عبر مجموعة صغيرة من الصحافيين المنتظرين قبل أن تدخل المصعد وتواصل رحلتها للالتقاء بابنها قبل مباراة المجموعة الثامنة، الأحد ضد الأوروجواي. (الفرنسية ورويترز)