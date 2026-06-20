17 لاعبا يمثلون أخضر القوى في «العربية»

وصلت بعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى إلى مدينة الإسماعيلية المصرية، الجمعة، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية الثالثة تحت 23 عامًا، والبطولة العربية الأولى تحت 16 عامًا.

ويشارك المنتخب السعودية في منافسات البطولة التي تستضيفها المدينة الساحلية خلال الفترة 20-24 يونيو الجاري بمشاركة 17 لاعبًا يمثلون الأخضر.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لألعاب القوى على منصة «إكس» عُقد الاجتماع الفني للبطولة العربية بالإسماعيلية، بمشاركة 12 دولة عربية، حيث تم اعتماد البرنامج الزمني والقوائم النهائية واستعراض الجوانب الفنية والتنظيمية استعدادًا لانطلاق المنافسات.