يتحدى طموحات ملقا.. ألميريا يبحث عن العودة الكبيرة

يستضيف فريق ألميريا الإسباني الأول لكرة القدم، السبت، ملقا في إياب نهائي ملحق الصعود لدوري الدرجة الأولى، مع أفضلية نسبية، بعد أن انتهت جولة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب «لا روزاليدا».

وتنص لوائح ملحق الصعود بالدوري الإسباني على أنه في حال انتهاء المواجهتين بالتعادل بأي نتيجة فلن يتم اللجوء إلى ركلات ترجيح بل تذهب بطاقة التأهل للفريق الذي أنهى الموسم المنتظم في مركز أعلى بجدول الترتيب، وهو ما يصب لمصلحة ألميريا الثالث، بينما أنهى ملقا الموسم رابعًا.

وكان راسينج سانتاندير وديبورتيفو لا كورونيا تأهلا مباشرة إلى دوري الأضواء بعد غياب طويل. الأول عاد بعد 14 عامًا مع فيما استرد الثاني مكانته بعد أن هبط 2018.

ويأمل ألميريا، المملوك لتحالف سعودي بقيادة شركة SMC Group التي يرأس مجلس إدارتها محمد الخريجي، ويملك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 25 في المئة من الأسهم، في العودة إلى الأولى، للمرة الرابعة، عقب هبوطه عام 2024، بعد موسمين مع الكبار.

أما ملقا الذي هبط 2018، فيستهدف أيضًا العودة للمرة الثالثة بهويته الجديدة التي أطلقها 1994، وكانت الأخيرة 2008، وأمضى بعدها 11 موسمًا متتاليًا شارك خلالها في دوري الأبطال.

وقال جوان فرانسيسك فيرير، الملقب بـ«روبي» مدرب ألميريا في مؤتمر صحافي الجمعة: «كل شيء ما زال مفتوحًا، ولسنا بصدد اللعب من أجل التعادل. نعلم أننا سنعاني، لكننا مستعدون للمواجهة».

وأقر روبي بصعوبة منافسه: «سيجعلون الأمور صعبة للغاية بالنسبة لنا. سنحاول تجنب الوقت الإضافي، على الرغم من أنه يبقى احتمالاً واردًا».

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت خبرة ألميريا الأكبر ستكون حاسمة، رفض روبي الفكرة: «كرة القدم هي التي ستحسم الأمر، والفريق الذي يقدم أداءً أفضل سيفوز».

لا يتوقع روبي أن تكون المباراة نسخة من جولة الذهاب حيث أظهر كلا الفريقين الأندلسيين انضباطًا دفاعيًا كبيرًا وقال: «كان كلا الفريقين متماسكين دفاعيًا. ربما افتقرنا إلى مزيد من الانسيابية في الهجوم. لكن لا توجد مباراتان متشابهتان، كل مباراة مختلفة عن الأخرى».

في الجانب الآخر، تمسك خوان فرانسيسكو فونيس مدرب ملقا بحظوظهم. وقال في مؤتمره الصحافي الجمعة: «لا أستطيع ضمان صعودنا، لكنني أعدكم بأننا لن نتوقف عن القتال وبذل كل ما في وسعنا».

وأضاف: «نتعامل مع المباراة بحماس كبير. لقد كان الأمر مؤثرًا للغاية بالنسبة للجميع، وهذا ما يجعل كل شيء مميزًا. نادرًا ما يجد المرء نفسه في موقف كهذا الذي نحن فيه الآن».

لكن فونيس، ومع هذا الحماس لم ينس جانبًا مهمًا وهو التركيز وقال: «بالهدوء، سنتخذ قرارات أفضل. علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بتوازن وأن نفكر في الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة.. يجب أن نتمسك بالوحدة، بروح الفريق الواحد، الآن أكثر من أي وقت مضى. الهدوء، والعمل الجماعي، وبقاء مصلحة الفريق فوق كل اعتبار. هذه هي الفكرة».