بوتر: هولندا قوية.. ونحن جاهزون

حذّر جراهام بوتر، مدرب المنتخب السويدي الأول لكرة القدم، من خطورة هولندا وقدرتها الكبيرة على الاستحواذ والانتشار، وذلك قبل مواجهتهما المقبلة السبت لحساب المجموعة السادسة بكأس العالم، التي تضم كذلك اليابان وتونس.

وحققت السويد انتصارًا كبيرًا 5-1 على تونس في مباراتها الأولى بالمجموعة، وسجل كل من فيكتور جوكريش وألكسندر إيزاك، لكن بوتر حذّر من أن هولندا تتفوق في المستوى ومواجهتها تشكل تحديًا مختلفًا.

وقال المدرب الإنجليزي جراهام بوتر مدرب في مؤتمر صحافي الجمعة أن لاعبيه في مستوى التحدي خاصة في خط الهجوم بوجود فيكتور يوكريش وألكسندر إيزاك.

وأوضح: «يوكريش إيزاك يمتلكان الإمكانات اللازمة ليكونا من أفضل الثنائيات الهجومية في البطولة، لكن على المنتخب الاستفادة من نقاط قوته».

وأضاف:«ندرك الجودة التي نمتلكها في مراكز الهجوم، لكننا بحاجة إلى تشكيل فريق متوازن يتيح للاعبين أن يكونا على طبيعتهما ويستمتعا بكرة القدم».

وأضاف: «لا أعرف ما إذا كانا أفضل ثنائي هجومي في كأس العالم، فلم أشاهد ما يكفي من الثنائيات الأخرى. لكنهما الأفضل بالنسبة لنا، هذه هي الحقيقة.. على الصعيد الفردي، هما لاعبان من الطراز الرفيع، ويختلفان تمامًا في أسلوب لعبهما، وعلينا أن نفهم أفضل طريقة لتكامل قدراتهما. إذا لعب المنتخب بشكل جيد، سيتمكن المهاجمان من إظهار جودتهما وما يمكنهما تقديمه في المباراة».

أما عن هولندا قال: «هم أقوياء في الاستحواذ على الكرة، لديهم الانتشار والخطورة في المواجهات الفردية على الأجنحة. لديهم خط وسط رائع واستقرار في الدفاع. علينا أن نفهم كيف يمكننا تفكيك تماسكهم باستخدام القدرات التي نمتلكها».

وانتهت المباراة الوحيدة الأخرى التي جمعت المنتخبين في كأس العالم بالتعادل السلبي عام 1974، وتأهل كلاهما من المجموعة حينها.